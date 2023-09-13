Son dakika... KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Son dakika haberi... Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:08
Son dakika... KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2023-2024 öğretim yılı yurt başvuru sonuçları açıklandı. 

KYK yurt başvuru sonuçları duyurusu Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından yapıldı. 

Bak, "Yurt yerleştirme sürecinin ilk aşaması tamamlanmıştır" sözleriyle sonuçların açıklandığını duyurdu. 

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler ile hala bir yükseköğretim programına devam eden ön lisans, lisans, özel yetenek, ek kontenjan, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yurt başvuruları sonuçlandı.

2023-2024 KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. Sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.

Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama sayfası için tıklayın.

KAYITLAR NASIL YAPILACAK?

YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde "https://www.turkiye.gov.tr" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.

 


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