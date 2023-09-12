Esenyurt'ta 31 yaşındaki Gizem'in şüpheli ölümü

Esenyurt’ta sabah işe gitmediği için Gizem Özdemirci’yi (31) merak eden ablası, evine gittiğinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili ise polis ekipleri inceleme başlattı.

İHA
Yayınlanma: 12.09.2023 - 17:37
Esenyurt'ta 31 yaşındaki Gizem'in şüpheli ölümü
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Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde öğle saatlerinde sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca arandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Telefonlarına cevap alamayan ağabey, bu seferde aynı sitede yaşayan ablasını arayarak kardeşinin evini kontrol etmesini istedi. Daireye giren abla ise Özdemirci’nin cansız bedeniyle karşılaştı.

Abla durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, aynı evde yaşadığı annesinin dün memlekete gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, kadının cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Yaşanan olayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.


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Esenyurt Adli Tıp

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