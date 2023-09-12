Esenyurt'ta 31 yaşındaki Gizem'in şüpheli ölümü
Esenyurt’ta sabah işe gitmediği için Gizem Özdemirci’yi (31) merak eden ablası, evine gittiğinde kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili ise polis ekipleri inceleme başlattı.
Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde öğle saatlerinde sabah saatlerinde işe gelmeyen Gizem Özdemirci, aynı işyerinde çalıştığı ağabeyi tarafından defalarca arandı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Telefonlarına cevap alamayan ağabey, bu seferde aynı sitede yaşayan ablasını arayarak kardeşinin evini kontrol etmesini istedi. Daireye giren abla ise Özdemirci’nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Abla durumu hemen polis ekiplerine haber verirken, aynı evde yaşadığı annesinin dün memlekete gittiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede inceleme yaparken, kadının cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.
Yaşanan olayla ilgili ise polis ekipleri çalışma başlattı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Fas'taki depremin yıkımı fotoğraflara böyle yansıdı!
- Filenin Sultanları'ndan 'Rüya Takım'a 5 isim
- Olay yargıya da sıçradı: Devamı gelecek mi?
- Yurttaşın emeği böyle çalınıyor
- Canlı yayında çarpıcı iddia
- Kenan Işık’ın sağlık durumunu yakın arkadaşı açıkladı
- Soruşturma Emniyet'e kadar uzandı!
- Ekrem İmamoğlu'na ağır ifadeler
- Hem dolandırdı hem istismar etti!
- Asgari ücret zammı için çarpıcı tahmin!