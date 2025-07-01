Son Dakika… LeMan Dergisi saldırısına ilişkin Vali Gül’den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşa uyarıda bulunarak, şunları kaydetti:



"Bu çirkin saldırılar asla fikir ya da mizah değil, doğrudan inançlarımızı hedef alan bilinçli ve sistematik provokasyonlardır. Devletimiz, hukuki süreçleri kararlılıkla yürütmektedir. Hemşehrilerimizin bu kirli oyuna gelerek sokaklarda ya da dijital mecralarda hukuki sorunlara yol açacak davranışlarda bulunmasını istemiyoruz. Haklı olduğumuz bir meselede haksız duruma düşmek, işte provokatörlerin tam olarak istediği şey budur. Lütfen sağduyunuzu koruyun, vakarla hareket edin. İnancımızı savunurken hukuk zemininden ayrılmayın.

Göstericiler arasına karışan bazı kişilerin provokatif eylemlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın zarar görmemesi ve kamu düzeninin korunması adına gösteri yapan grupların dağılması önem arz etmektedir. Sebebi ne olursa olsun, hiç kimsenin suç işleme hakkı ve özgürlüğü yoktur."



