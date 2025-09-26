Son dakika... LeMan Dergisi soruşturmasında sürpriz gelişme: 4 kişi adli kontrolle serbest!

LeMan Dergisi davasında tutuklu bulunan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftalık karikatür ve mizah dergisi Leman’a yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ali Yavuz, Zafer Aknar, Cebrail Okçu, Aslan Özdemir tahliye edildi.

1 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU SÜRÜYOR

Karikatürist Doğan Pehlevan’ın tutukluluk hali ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Daha önce pek çok defa hedef gösterilen ve muhalif karikatürleriyle bilinen LeMan dergisi, 26 Haziran 2025 tarihli sayısında savaşı eleştiren bir karikatür yayımlamasının ardından yeniden hedef haline gelmişti.

Söz konusu karikatürde yer alan isimler nedeniyle Hz. Muhammed ve Hz. Musa'nın tasvir edildiği iddiasıyla sosyal medyadan başlatılan linç kampanyasının ardından bir grup, LeMan binasına saldırmıştı.

Binaya saldıranlarla ilgili hiçbir işlem yapılmazken LeMan dergisinin 6 çalışanı hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz tutuklanmıştı.