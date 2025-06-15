Son Dakika... LGS cevap anahtarı erişime açıldı!

2 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilen LGS merkezi sınavına katılan milyonlarca öğrenci için beklenen cevap anahtarı MEB tarafından yayımlandı. Bakanlık, sınavın ardından yayımladığı açıklamada, resmi internet adresinden (www.meb.gov.tr) cevap anahtarlarına ulaşılabileceğini duyurdu.

Sınavın ardından öğrenciler, cevap anahtarlarını inceleyerek net sayılarını hesaplayabilecek.

SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB takvimine göre LGS sonuçları 28 Haziran 2025 Cuma günü açıklanacak. Aynı gün öğrencilerin sınavla öğrenci alan okullara yerleştirme süreci de başlayacak.

YERLEŞTİRME TAKVİMİ VE TERCİH SÜRESİ

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilere tercih kılavuzu sunulacak. Tercih işlemleri Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak.

Öğrenciler, puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yaparak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarına yerleşmeye çalışacak.