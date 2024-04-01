Son Dakika... LGS için başvuru süresi uzatıldı!
Son dakika gelişmesi... Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın (2 Nisan) saat 17.00’ye kadar uzatıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, LGS merkezi sınav başvuruları uzatıldı. Yarın (2 Nisan) saat 17.00’ye kadar uzatıldı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.”
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