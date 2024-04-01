Son Dakika... LGS için başvuru süresi uzatıldı!

Son dakika gelişmesi... Liselere Geçiş Sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi yarın (2 Nisan) saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 13:16
Son Dakika... LGS için başvuru süresi uzatıldı!
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Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, LGS merkezi sınav başvuruları uzatıldı. Yarın (2 Nisan) saat 17.00’ye kadar uzatıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak olan, 2024 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a süresi içinde başvuru yapamayan öğrenciler, sınav başvurularını 2 Nisan 2024 Salı günü saat 17.00’ye kadar yapabilecek.”


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