MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak

MEB'in açıklamasına göre LGS kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:43
MEB'den 'LGS' kararı: Başvurular elektronik ortamda isteğe bağlı yapılacak
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2023-2024 eğitim öğretim yılı sonunda Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu www.meb.gov.tr  internet adresinden açıklandı.

Kılavuz'da; resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje okulları, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına öğrenci seçmek amacıyla yapılacak Merkezî Sınav’la ilgili usul ve esaslara yer verildi.

LGS kapsamında 2 Haziran 2024'te uygulanacak Merkezî Sınav’ın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

  • Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.
  • Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.
  • Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan Kılavuz'da bulunan formu doldurarak yapacak.
  • Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecekler.

SINAVIN KAPSAMI

Her alan için 8’inci sınıf öğretim programlarında belirlenen kazanımlar esas alınarak öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak.

GİRİŞ BELGELERİ 24 MAYIS'TAN İTİBAREN AÇIKLANACAK

Kılavuz'a göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024’ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.

İLK OTURUM 09.30'DA, İKİNCİ OTURUM İSE 11.30'DA BAŞLAYACAK

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve yanıtlamaları için 80 dakika süre verilecek. Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.

Sınav sonuçları, 28 Haziran 2024'te www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.


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