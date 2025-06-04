Son Dakika... LGS sınav giriş bilgileri yayımlandı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 Haziran Pazar Günü yapılacak Liselere Geçişi Sistemi (LGS), kapsamındaki sınav giriş bilgilerini "https://e-okul.meb.gov.tr" adresinden yayımladı.

2025 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan sınav takvimine göre, 2025 LGS sınavı 15 Haziran 2025 Pazar günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturumda sözel alan (Türkçe, inkılap tarihi, din kültürü, İngilizce), ikinci oturumda ise sayısal alan (matematik ve fen bilimleri) soruları yer alacak.



LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak.



Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.