Son Dakika... LGS tercih sonuçları açıklandı

1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvuru yaptığı, 963 bin 142 öğrencinin katıldığı 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için kritik gün.

Sınav, 15 Haziran 2025 tarihinde Türkiye genelinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda ve 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda ve 37 salonda yapıldı.

2025 LGS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

14-24 Temmuz tarihleri arasında LGS sonuçlarından aldıkları puanlara göre tercihlerini tamamlayan öğrenciler, hangi okullara yerleştiklerini sonuçların açıklanması ile öğreniyor.

Bir okula yerleşemeyen öğrenciler için ise 1. nakil başvuru süreci başlayacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

SORULARIN PAYLAŞILMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhuriyet gazetesi, sınavın hemen ardından LGS'de ciddi güvenlik zafiyetlerine dair belgeleri kamuoyuna sunmuştu.

Sınavın ilk oturumunun ardından sözel test soruları sınav bitmeden WhatsApp gruplarında paylaşılmış, Ardından sayısal test sorularının da sınavın ikinci oturumu sürerken sızdırıldığı ortaya çıkmıştı.

Milli Eğitim Bakanlığı, soru kitapçıklarının sınav günü bazı okullarda dağıtıldığını doğrulamış, sınav güvenliğini riske atacak durum olmadığını iddia etmişti. Ancak açılan soruşturmalara dair kamuoyuna hiçbir açıklama yapılmamıştı.

Sınava dair şaibe iddialarını gündeme taşıyan Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur hakkında da soruşturma başlatılmıştı.