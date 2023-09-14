Son Dakika... Madımak Katliamı davası düştü!
Son dakika haberi... Madımak Katliamı davasında duruşma savcısı, zamanaşımının uygulanmasını ve davanın düşmesini istedi. Mütalaanın ardından ara veren mahkeme heyeti, davanın zamanaşımından düşmesine karar verdi.
Avukatların beyanlarını sunmasının ardından mahkeme heyeti, tüm istemleri reddetti. Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, 30 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, kaçaklık durumunun zamanaşımını durdurmadığını, bu nedenle davanın düşmesini istedi.
Duruşmayı izleyen yurttaşlar, "Kimin savcısısın?" tepkisini gösterdi.
Mütalaanın ardından ara veren mahkeme heyeti, davanın zamanaşımından düşmesine karar verdi.
Yurttaşlar, "Katilleri koruyorsunuz" tepkisini gösterdi. Mahkeme heyeti tepkiler üzerine salonun boşaltılmasına karar verdi.
Mağdur aileleri, salonu alkışlar ve yuhalamalar eşliğinde boşalttı.
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