Son dakika... Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı, hayatını kaybetti

Son dakika... Sakarya'nın Erenler ilçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, (59) makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 20.06.2023 - 17:39
Son dakika... Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı, hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, saat 16.00 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 


Fevzi Kılıç erenler Belediye başkanı

En Çok Okunan Haberler