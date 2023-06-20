Son dakika... Makamında kalp krizi geçiren Erenler Belediye Başkanı, hayatını kaybetti
Son dakika... Sakarya'nın Erenler ilçe Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, (59) makam odasında geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, saat 16.00 sıralarında makam odasında kalp krizi geçirdi. Belediye çalışanları durumu fark ederek, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
Başkan Kılıç, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
4 çocuk babası Fevzi Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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