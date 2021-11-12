Son dakika: Malatya Pütürge'de deprem!

Son dakika haberi.. Merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Kasım 2021 Cuma, 12:29
Son dakika: Malatya Pütürge'de deprem!
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AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 5,0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada, ''Şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz'' denildi.


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