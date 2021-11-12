Son dakika: Malatya Pütürge'de deprem!

12 Kasım 2021 Cuma, 12:29

AFAD verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.19'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 6.93 kilometre olarak açıklandı.

KANDİLLİ 5,0 OLARAK AÇIKLADI

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise, depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıklarken, derinliğini ise, 5 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'TAN AÇIKLAMA

Deprem sonrası AFAD'tan yapılan açıklamada, ''Şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz'' denildi.