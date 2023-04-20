Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 10.06'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 13.51 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 20, 2023
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Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-04-20
Saat:10:06:55 TSİ
Enlem:38.307 N
Boylam:38.258 E
Derinlik:13.51 km
Detay:https://t.co/hk1Q8VPW11@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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