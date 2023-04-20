Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.04.2023 - 10:34
Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 10.06'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 13.51 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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