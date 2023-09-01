Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 22:37
Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.

 


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