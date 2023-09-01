Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Malatya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 6.88 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 1, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-09-01
Saat:22:30:31 TSİ
Enlem:38.118 N
Boylam:38.422 E
Derinlik:6.88 km
Detay:https://t.co/LFIgsE1L1u@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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