Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:14
Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 15.02 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 4.47 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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