Son dakika... Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde saat 15.02 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 4.47 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-10-14
Saat:15:02:10 TSİ
Enlem:38.082 N
Boylam:37.81 E
Derinlik:4.47 km
Detay:https://t.co/Fplt9sQM6U@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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