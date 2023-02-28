Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini belirtti. Dün, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde bir kişi yaşamını yitirdi, 110 kişi yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 06:59
Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Merkez üssü Malatya Yeşilyurt'ta 5,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem 6,96 km derinlikte gerçekleşmişti. Depremde bir kişi yaşamını yitirmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

 


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