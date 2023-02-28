Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 09:47
Son Dakika: Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Prof. Dr. Naci Görür, dün Malatya Yeşilyurt'ta olan 5.6 büyüklüğündeki depremle ilgili "Bu fay MTA haritasına çizilmemiş yeni bir fay olabilir. Ama daha önce olmuş 7,6’lık depremin bu bölgeyi yüklemesi sonucu olduğu kesin" dedi.


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