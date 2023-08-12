Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!

Yayınlanma: 12.08.2023 - 18:27

Güncelleme: 12.08.2023 - 18:31

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 9.13 kilometre olarak kaydedildi.