Son dakika... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 9.13 kilometre olarak kaydedildi.
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