Son dakika... Malatya'da peş peşe 3 deprem!
Son dakika haberi... Geçen günlerde 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsılan Malatya'da 4.8, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu an olumsuz bir bilgi yok" açıklamasında bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 16.39 sıralarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 6.35 kilometre olarak kaydedildi.
Öte yandan AFAD, saat 16.40'ta da 4.5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandığını aktardı. Bu depremin derinliğinin ise, 7 kilometre olduğu ifade edildi.
BİR DEPREM DAHA
AFAD'ın aktardığına göre, kentte saat 18.18'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Malatya halkı, 10 Ağustos'ta yaşanan ve 1'i Adıyaman olmak üzere 23 kişinin yaralandığı 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından bugün yaşanan iki depremle de korku dolu anlar yaşadı.
Halk depremlerin ardından sokağa döküldü.
BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA!
Halktv.com.tr'nin aktardığına göre, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Şu an olumsuz bir bilgi yok" dedi.
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