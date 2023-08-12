Ahmet Ercan'dan Malatya depremine dair açıklama: 'Yeni bir yırtılma olabilir'

Malatya'da 1 dakika arayla yaşanan iki depremle ilgili değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Ahmet Ercan, "Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2023 - 17:33
Ahmet Ercan'dan Malatya depremine dair açıklama: 'Yeni bir yırtılma olabilir'
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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 1 dakika arayla meydana gelen 4.8 ve 4.5 büyüklüğündeki iki depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

"6 ŞUBAT DEPREMİNİN ARTÇISIDIR"

Ercan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri aktardı:

"2023.08.12 Saat 16:39 YAKINCA-YESILYURT (MALATYA) M4,9 büyüklüğünde 5 km odakta olan deprem 8 indeki M5,3 un artışı değildir. Yeni bir yırtılma olabilir. 6 Şubat depreminin artçısıdır."


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