Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 5 büyüklüğünde bir depremin geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 08:47
Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
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AFAD verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 7.50'de meydana gelen depremin derinliği 10.45 kilometre olarak ölçüldü.


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