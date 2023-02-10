Son Dakika: Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'da 5 büyüklüğünde bir depremin geldiğini duyurdu.
AFAD verilerine göre merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 7.50'de meydana gelen depremin derinliği 10.45 kilometre olarak ölçüldü.
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