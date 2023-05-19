Son dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 19.05.2023 - 11:30

Güncelleme: 19.05.2023 - 12:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 11.23'te, merkez üssü Malatya'nın Akçadağ ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Yerin 12.56 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'dan yapılan paylaşım şu şekilde:

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA!

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya'da yaşanan deprem ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kepez-Akcadag’da 4,0 deprem oldu. Bu deprem 6 Subat depremlerinde stres yuklenmesinden suphe ettigimiz Malatya Fay zonu icerisinde. Sevgiyle."