Malatya'nın ardından Adıyaman'da korkutan deprem!

Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından irili ufaklı sarsıntılar devam ediyor, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2023 - 08:16
Malatya'nın ardından Adıyaman'da korkutan deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün saat 22.54'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. 


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