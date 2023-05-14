Malatya'nın ardından Adıyaman'da korkutan deprem!
Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinin ardından irili ufaklı sarsıntılar devam ediyor, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesinde dün saat 22.54'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 13, 2023
ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN) https://t.co/XW8j6eO2WM
13.05.2023, 22:54:44 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
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