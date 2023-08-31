Son Dakika: Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.08.2023 - 17:18
Son Dakika: Malatya'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 17.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 9.43 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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