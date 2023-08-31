Son Dakika: Malatya'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini aktardı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde saat 17.06 sıralarında 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 9.43 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 31, 2023
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Akçadağ (Malatya)
Tarih:2023-08-31
Saat:17:06:34 TSİ
Enlem:38.275 N
Boylam:37.785 E
Derinlik:9.43 km
Detay:https://t.co/I7EeIJI8KV@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Hakemlik yerine işverenin noterliği yapıldı'
- 'Gidenlerin kanları kurumadan...'
- Memurun zam oranı belli oldu
- İkinci el araç ve gayrimenkul satışına düzenleme
- Benzine indirim pompaya yansıdı!
- Bakan Işıkhan'dan 'memur zammı' açıklaması
- İşte meslek meslek memur maaşları...
- Sabancı çiftinin sağlık durumunda yeni gelişme
- YKS 833'üncüsü Boğaziçi'ne giremedi!
- Birlikte oldukları iddia ediliyordu: Cevap geldi!