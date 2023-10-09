Son dakika... Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:38

Güncelleme: 09.10.2023 - 09:56

T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Zeminden 6.96 kilometre derinlikte olan deprem çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.