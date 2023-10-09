Son dakika... Malatya'da deprem!

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 09.28'de, 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 kilometre olarak ölçüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2023 - 09:38
Son dakika... Malatya'da deprem!
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T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 09.28'de, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Zeminden 6.96 kilometre derinlikte olan deprem çevre il ve ilçelerinden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. 

AFAD'ın paylaşımı şu şekilde:

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.2

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2, derinliğini ise 5 kilometre olarak açıkladı.


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