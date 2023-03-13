Son dakika... Malatya'da peş peşe iki deprem! Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yine Pütürge'de 4.5 büyüğünde ikinci bir deprem daha gerçekleşti. Sarsıntıların Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman gibi çevre illerden hissedildiği öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 04.34'te merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-13
Saat:04:34:29 TSİ
Enlem:38.189 N
Boylam:38.678 E
Derinlik:10.02 km
Detay:https://t.co/LN7DbTiLQ2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
AFAD'dan yapılan açıklamada, Pütürge'de meydana gelen deprem sonrası olumsuz bir durum olmadığı belirtilerek, "Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" ifadeleri kullanıldı.
Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) March 13, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/RVZjisMSGB
MALATYA'DA İKİNCİ DEPREM
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 05.13'te 4.5 büyüğünde bir deprem daha meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, 4.7'lik depremin ardından yaşanan 4.5 büyüğünde ikinci deprem yerin 8 kilometre derinliğinde meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 13, 2023
*
Büyüklük:4.5 (Mw)
Yer:Pütürge (Malatya)
Tarih:2023-03-13
Saat:05:13:51 TSİ
Enlem:38.194 N
Boylam:38.67 E
Derinlik:8 km
Detay:https://t.co/TNhdSFkaeY@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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