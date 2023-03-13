Deprem bölgesindeki ağır hasarlı araçları tamir edip satanlar insan yaşamını hiçe sayıyor
Otomobil pazarındaki dolandırıcılık yöntemlerinden en tehlikelisi ağır hasarlı araçların tamir edilip satılması. Bu konuda önlem alınmadığı için deprem bölgesindeki hasarlı araçlar yakında “hasarsız” diye satışa çıkarılırsa şaşırmayın!
Bütçesi sıfır kilometre
otomobile yetmeyenler
için tek çözüm ikinci el
otomobil satın almak. Uzun yıllar
boyunca bu piyasa, gazete ilanları,
galericiler ve tanıdıktan alma
yoluyla ilerlemişti. 2000’li yıllarda
kurumsal ikinci el firmalarıyla
tanıştık. Kurumsal ikinci el
firmaları tüketiciye daha fazla
güven verse de pazarın çok küçük
bir kısmını ellerinde tutuyorlardı.
Hasarları alıcıya söylenmeyen, ağır
hasarlı ya da pert olduğu halde
tamir edilip hasarsız diye satılan
hatta iki aracı birleştirilmesiyle
satışa sunulan, kilometre bilgisi
değiştirilen ikinci el otomobiller
nedeniyle binlerce dava açıldı.
Bu sorunun çözümü için Eylül
2020’de 8 yaşını ve 160 bin km’yi
geçmemiş ikinci el otomobillerin
satışından önce ekspertiz
firmalarından rapor alınması şartı
getirildi. Uygulamanın sorunları
çözeceği öngörülse de beklendiği
kadar etkili olmadı.
Bazı kötü niyetli ekspertiz noktaları satıcılarla yaptıkları anlaşmayla araçtaki kritik kusurları raporlamazken bazıları da üstünkörü incelemeyle araçlardaki hasarları tespit edemiyor. İkinci el pazarında en sık duyulan şikâyetlerden biri ağır hasarlı araçların tamir edilip satılmasıyla ilgili. Otomobillerin çarpışma güvenliğiyle ilgili en kritik parçası yaşam alanını saran ve araçtaki yolcuları korumaya çalışan güvenlik kafesi. Darbe şiddetini yaşam alanının dışına yönlendirmeye çalışan şasi bileşenlerinin A, B, C ve varsa D sütunlarının hasar alması durumunda ısıl işlemle tamir edilmemesi gerekiyor. Çünkü ısıl işlem yapıldığında metalin dayanımı çok azalıyor ve çarpışmalarda beklenen direnci gösteremiyor. Türkiye’de birçok ağır hasarlı ve pert otomobil tamir edilerek satışa sunuluyor. Bu tamir edilmiş araçlar bir daha benzer şiddette bir kazaya karışırsa yaralanma ve ölümler yaşanabiliyor. Depremde birçok otomobil ağır hasar aldı. Bu araçların çevre illerden gelenler tarafından satın alındığı ve tamir edilmek üzere sanayi sitelerine götürüldüğü biliniyor. Üzerlerine bina çöken, tüm gövde ve şasilerinde hasar oluşan bu araçların tamir edilmeden geri dönüşüme yollanması gerekirken tamir edilip satılacak olması ciddi bir tehlike yaratıyor.
HAVA YASTIĞI SORUNLARI
Kurumsal ikinci el firmalarının yöneticileri de kendi ekspertizleri sırasında özellikle hava yastıklarıyla ilgili sorunlara sıkça rastladıklarını söylüyor. Daha önce kaza yapmış, hava yastıkları açılmış otomobiller kasko sigortalıysa pert olarak kabul ediliyor. Bu araçlar tamir edilirken çoğunlukla yeni hava yastığı takılmıyor, havayastığı yerine bez parçaları konulabiliyor, hava yastığı arıza uyarısı vermemesi için elektronik önlemler alınıyor.
Yetkililerin verdiği bilgiye göre
kendi şirketlerine ekspertize
gelen araçların en az yüzde 5’ini
ağır hasar, pertten dönmüş,
hava yastıkları patlamış araçlar
oluşturuyor. Deprem bölgesindeki
araçların tamir edilip satışa
sunulmasıyla bu oranın artacağı
da çok açık. Bir diğer önemli
sorun da deprem bölgesindeki
ağır hasarlı lüks araçların, çevre
ülkelerden gelen aynı model
otomobillerle şasi ve motor
numarası değişikliği yapılması.
Otomobil piyasasında “change” adı
verilen bu işlemle yurtdışından
gelen otomobilin belgeleri hasarlı
araçla değiştirilip satılıyor.
(Hüsamettin Yalçın)
‘FİYATLAR DÜŞMÜYOR’
İkinci el pazarında
son iki ayda fiyatlarda
yaklaşık yüzde 10
oranında artış yaşandı.
Car Data CEO’su
Hüsamettin Yalçın, fiyat
artışına rağmen ikinci el
pazarında yavaşlama olmadığını
belirterek “İlk 2 ayda yaklaşık 700
bin adet tekil satış gerçekleşti. Sıfır
kilometre otomobil satışlarının
artmasıyla takasa gelen araç
sayısı arttığı için ikinci el arzı da
artıyor. Arz artışının arkasındaki
bir diğer etken de özellikle deprem
bölgesindeki araç sahiplerinin daha
güvenli şehirlere göç etme isteğiyle
araçlarını satmaları. Arz artıyor
olsa da fiyatlar düşmüyor” dedi.
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