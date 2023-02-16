Son Dakika: Malatya'da yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi

Son dakika haberi... Malatya'da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi.

AA
Yayınlanma: 16 Şubat 2023 - 13:07
Son Dakika: Malatya'da yıkılan binalara ilişkin tutuklu sayısı 7'den 11'e yükseldi
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetinde meydana gelen depremler sonucu kentteki binalarda hasar ve yıkım oluşması ile meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarında sorumluluğu bulunan mimar, müteahhit, mühendis, denetim görevlisi ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 4 şüpheli daha tutuklandı.

Böylelikle tutuklu sayısı 11'e yükseldi.

Yakalanan 8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 


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