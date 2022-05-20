Son Dakika: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!

Maltepe Belediyesi'nde görevli 10'u kamu çalışanı toplam 18 kişiye yönelik operasyon düzenlendiği duyuruldu.

DHA
20 Mayıs 2022 Cuma, 08:00
Son Dakika: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
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İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 kişiye 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek' 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında 'örgütlü olarak rüşvet almak, vermek', 'aracılık etmek' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarından suç tarihinde Maltepe Belediyesi'nin üst yönetiminde görevli kişiler ile zabıta personelinin de aralarında yer aldığı 10'u kamu görevlisi toplam 18 şüpheliye yönelik bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Maltepe Operasyon Rüşvet

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