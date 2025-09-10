Son dakika... Manifest konseri milli güvenliğe tehdit sayıldı: Erişim engeli geldi

6 Eylül’de İstanbul’da konser veren Manifest grubu, sahnedeki performansları nedeniyle hedef gösterilmiş ve üyeleri hakkında “hayasızca hareketler” ile “teşhircilik” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, grup üyelerinin hareketlerinin “edep ve törelere saldırı niteliği taşıdığı” açıklamasında bulunmuştu.
Bu kapsamda, dün (9 Eylül) Basın Suçları Soruşturma Bürosu’nda ifade veren grup üyeleri, adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Manifest üyelerinin yurt dışına çıkışını yasakladı ve belirli aralıklarla imza atma şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.
Öte yandan, İfade Özgürlüğü Derneği’nin (İFÖD) iddiasına göre, Küçükçiftlik Park’taki Manifest konserine ait görüntülerin yer aldığı X gönderileri, Ankara 6’ncı Sulh Ceza Hakimliği’nin 7 Eylül 2025 tarihli ve 2025/10053 sayılı kararıyla erişime engellendi.
Erişim engelinin “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle getirildiği bildirildi.