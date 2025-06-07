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Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

7.06.2025 00:31:00
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İHA
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Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hastaneye kaldırıldı: Durumu ağır!

Son dakika haberi... Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, evinde elektrik çarpması sonucu Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Başkan Zeyrek’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

Evinde yapılan ilk müdahalenin ardından Başkan Zeyrek, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Başkan Zeyrek'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralandı.

KALP MASAJI YAPILDI

Ailesi tarafından durumun 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Başkan Zeyrek'e kalp masajı yaparak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırdı.

Durumu ağır olan Başkan Zeyrek'e kalp masajı yapıldığı öğrenildi.

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