Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından... Manisa'da yeni başkan Besim Dutlulu oldu

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı elektrik akımına kapılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

Zeyrek'in cenazesi, bir gün sonra Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda kılınan cenaze namazı ardından toprağa verilmişti.

AKP ADAY ÇIKARMAYACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

16 Haziran'da yapılacağı açıklanan başkanlık seçimleri öncesinde AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, partisinin aday çıkarmayacağını duyurmuştu. Turgut, “AK Parti Manisa Teşkilatımız, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle yaptığımız değerlendirme sonucunda, başkanlık seçiminde aday çıkarmama kararı aldık. Cumhuriyet Halk Partisi’nin göstereceği adaya saygı duyacağımızı kamuoyuna bildiririz” ifadelerini kullanmıştı.





OY KULLANILDI: YENİ BAŞKAN DUTLULU

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından meclis içinde yapılan seçimle yeni belediye başkanı belirlendi.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP'nin adayı olarak yeni Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

87 OYUN 85'İNİ ALDI

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na, kullanılan 87 oyun 85'ini alan CHP'nin adayı Besim Dutlulu seçildi. Dutlulu yaptığı ilk konuşmada, “Onun yerini doldurmak için buraya gelmedik. Onun kadar iyi bir belediye başkanı olmak, onun kadar sevilmek çok zor. O her cümlesinde Manisa derdi. Daha güzel Manisa hayali vardı. O hayalleri gerçekleştirebilmek için adım atabilirsek ne mutlu” ifadelerini kullandı.

Partilerin Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki dağılımı ise şöyle idi:

CHP: 61

AKP: 14

MHP: 12

İYİP: 1

YRP: 1