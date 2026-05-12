Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı gözaltına alındı!

Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı gözaltına alındı!

12.05.2026 14:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son Dakika... Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı gözaltına alındı!

Son dakika gelişmesi... Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından gözaltına alındı.

CHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen kararın ardından gözaltına alındı.

Belediyenin sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Büyükşehir Belediyemizde Başkan Danışmanı olarak görev yapmakta olan Sayın Demirhan Gözaçan, belediyemiz faaliyetleri dışında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifade ve bilgisi başvurulmak üzere gözaltına alınmış olup belediyemiz hakkında kamuoyu nezdinde oluşabilecek yanlış kanaatlerin engellenmesi ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına Manisa halkımızın bilgisine sunarız."

İlgili Konular: #Son dakika #Manisa Büyükşehir Belediyesi