Son Dakika... Mansur Yavaş'tan hakkındaki soruşturma talebine ilk açıklama

11.10.2025 12:45:00
ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında talep edilen soruşturma iznine ilişkin açıklama yaptı. Yavaş ''Hesap vermekten korkmayız, hukuk birgün herkese lazım olacak'' dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni talep etmesi sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi.

Yavaş, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur Kolaylık sağlamak, sürecin uzamasına fırsat vermemek adına izin alınmasını bile gerek görmüyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir işlemimiz yoktur" ifadelerini kullandı. 

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmasında 27 Eylül tarihinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 14 kişi gözaltına alınmıştı. 

