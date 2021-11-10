Son dakika: Mansur Yavaş'ın acı günü

10 Kasım 2021 Çarşamba, 11:47

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Mansur Yavaş'ın kardeşlerinden Mahir Yavaş, Sabri Yavaş'ın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu. Mahir Yavaş paylaşımında, "Kardeşim Sabri Yavaş hakkın rahmetine kavuşmuştur." dedi.

Sabri Yavaş'ın cenazesinin bugün, Beypazarı Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

İMAMOĞLU'DAN TAZİYE MESAJI

Yavaş'ın acı kaybı üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından taziye mesajı yayımladı. İmamoğlu, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş’ın kardeşi Sabri Yavaş’a Allah’tan rahmet; Mansur Başkanımıza, diğer yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.