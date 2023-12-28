Son dakika... Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem!

Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.12.2023 - 13:50
Son dakika... Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği ise 57.39 km olarak ölçüldü.


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