Son dakika... Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'ın aktardığına göre, Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmaris'te 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği ise 57.39 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 28, 2023
Büyüklük:4.0 (Ml)
Yer:Akdeniz - [43.28 km] Marmaris (Muğla)
Tarih:2023-12-28
Saat:13:40:34 TSİ
Enlem:36.32333 N
Boylam:28.40444 E
Derinlik:57.39 km
Detay:https://t.co/zmxqqrte2Z@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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