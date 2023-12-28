Son Dakika: Malatya'da deprem!

Yayınlanma: 28.12.2023 - 12:44

Güncelleme: 28.12.2023 - 13:07

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) saat 12.34'te, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 17.3 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını belirtti.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34’te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Malatya ilimizin Yeşilyurt ilçesinde saat 12.34’te meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız. https://t.co/nV9e5ZuLLr — AFAD (@AFADBaskanlik) December 28, 2023

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da sosyal medya hesabından depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"#Malatya #Yeşilyurt’ta 4??,6?? büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."