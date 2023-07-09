Son dakika... Marmaris'te iki ayrı alanda orman yangını çıktı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.07.2023 - 12:23

Marmaris-Datça karayolu Asparan Mevkiinde ve Yeşilbelde mevkiinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı. Karadan da ekiplerin yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

Marmaris ilçesinin Asparan mevkinde saat 11.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.