Son Dakika: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına müdahale sürüyor.
Jandarma ve emniyet istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla bugün akşam saatlerinde bir kişi Muğla'da gözaltına alındı.
AİLE HUSUMETİ VARMIŞ
Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.
Bakan Soylu, şunları söyledi:
"- Bu olay olduğundan itibaren bir şüphelimiz vardı. Emniyet ve Jandarma bu şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca 2 benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti.
- S.A. isimli şahıs o bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını itiraf etti.
- Kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz. Şuanda da sarhoş… Kendisi olayı itiraf ediyor. 1988 Marmaris doğumlu S.A."
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