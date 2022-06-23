Son Dakika: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı

Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili, bir kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yakalanan kişinin, "aile arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kızarak ormanı yaktığını" kabul ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
23 Haziran 2022 Perşembe, 18:19
Son Dakika: Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili bir kişi gözaltına alındı
Abone Ol google-news

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda 21 Haziran Salı akşamı çıkan yangına müdahale sürüyor.

Jandarma ve emniyet istihbarat ekiplerinin çalışmasıyla bugün akşam saatlerinde bir kişi Muğla'da gözaltına alındı.

AİLE HUSUMETİ VARMIŞ

Yangın bölgesinde açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şüphelinin suçunu itiraf ettiğini açıkladı.

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"- Bu olay olduğundan itibaren bir şüphelimiz vardı. Emniyet ve Jandarma bu şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca 2 benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti.

- S.A. isimli şahıs o bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını itiraf etti.

- Kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da sarhoş olduğunu değerlendiriyoruz. Şuanda da sarhoş… Kendisi olayı itiraf ediyor. 1988 Marmaris doğumlu S.A."


Marmaris orman yangını Orman 2022 orman yangınları orman yangınları
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler