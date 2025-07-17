Son Dakika... Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin dava ertelendi!

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili davanın dördüncü duruşması Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılanan 18 yaşından küçük 2 sanık, dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın önceki duruşmasında, reddi hakim talebi nedeniyle mahkeme heyeti dosyadan çekilmişti.

Dördüncü duruşmada kalan tanıkların dinlenmesi beklenirken, üçüncü duruşmaya yetişmeyen bilirkişi raporunun da mahkemeye sunulacağı tahmin ediliyor.

Diğer yandan Minguzzi ailesine destek için adliyeye çok sayıda kişi geldi. Destek için gelenler duruşmanın yapılacağı salonun önünde 'Mattia Ahmet İçin adalet' sloganı attı. Minguzzi'nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi destek için gelenlerle tek tek selamlaştı.

DAVA ERTELENDİ

7 tanığın mahkemeye gelmemesi nedeniyle dava, 2 Ekim'e ertelendi.

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde eski kız arkadaşının babası tarafından katledilen Batuhan Kurt'un annesi de mahkemeye gelerek Minguzzi ailesine destek oldu.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, şu bilgileri aktardı:

“Aradan geçen sürede iki şüphelinin de materyallerine el konuldu. Olayın ilk çıktığını düşündüğümüz yer parktaki görüntülere ilişkin kurtarılması için TÜBİTAK’a dilekçe yazıldı. Kayıtlar geldi ama sadece 4 saniye kurtarılabilmiş. Bu 4 failin pazara girmeden önce parkta ateş yaktığı görüntüler paylaşıldı. Onlarla birlikte duran bir fail daha var. Ahmet’in parka gitmesine dair ise görüntüler yok. Tanıklardan 6’sı bugün hazır edilecek, çapraz sorguları yapılacak. Bunların dışında diğer 2 sanığın da yargı önüne çıkarılacağını düşünüyoruz. Mahkeme her nasılsa birleştirme yapmadı. Bugün iki sanık olmayacak. Aile bize talepte bulunduktan sonra mağdur ailenin yanında olduk. Önce aileye tehditler, sonra mezara saldırı, bize tehditler, eşimize tehditler yapıldı. Hak arama özgürlüğümüzü kullandık. Bize yapılan tehditler bakımından örgüt dosyası var, bir hukuki süreç yürüyor. Şikayetçi olduğumuz tehdit dosyaları var, herhangi bir süreç işletilmedi. Mesaj verildi, korkmuyoruz. Tehdide maruz kalıyoruz, ailemiz tehdit ediliyor. Her nasılsa failler tespit edilemiyor, hukuki işlem yapılamıyor. Bize bir şey olursa bunun hesabını kim verecek?”