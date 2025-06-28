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Son Dakika... Maydonoz Döner’e "FETÖ" operasyonunda yeni dalga: 32 kişi tutuklandı

Son Dakika... Maydonoz Döner’e "FETÖ" operasyonunda yeni dalga: 32 kişi tutuklandı

28.06.2025 01:10:00
Güncellenme:
AA
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Son Dakika... Maydonoz Döner’e

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TMSF'nin kayyum atadığı Maydonoz zincirine yönelik yürütülen "FETÖ" soruşturması kapsamında 32 şüpheli tutuklandı.

Maydonoz Döner’e şubat ve mayıs aylarında iki operasyon yapılmıştı. Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddia edilen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınmış, 126'sı tutuklanmıştı. Daha sonr şirkete kayyum atanmıştı. 

'FETÖ'ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Maydonoz Döner’e, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse kayyum olarak atanmıştı.
Karaköse, kayyum olduğunu röportaj için aranınca öğrendi, “Bu görevi beklemiyordum” demişti.

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