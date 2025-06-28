Son Dakika... Maydonoz Döner’e

Maydonoz Döner’e şubat ve mayıs aylarında iki operasyon yapılmıştı. Maydonoz Döner isimli restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddia edilen, aralarında kamu personelinin de bulunduğu 353 şüpheli gözaltına alınmış, 126'sı tutuklanmıştı. Daha sonr şirkete kayyum atanmıştı.





'FETÖ'ye finansman sağlandığı iddiasıyla operasyon düzenlenen Maydonoz Döner’e, AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Meryem Karaköse kayyum olarak atanmıştı.