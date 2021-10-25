Son Dakika... MEB'den yeni uygulama: Türkiye'de ilk kez uygulanacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarın Türkiye'de başlayacak yeni uygulamayı açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Ekim 2021 Pazartesi, 13:05
Son Dakika... MEB'den yeni uygulama: Türkiye'de ilk kez uygulanacak
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarda, Türkçe, Matematik ve Fen Bilimlerinde öğrenme kayıtlarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4 buçuk milyon öğrencimiz katılacak." açıklamasında bulundu.

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