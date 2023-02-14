Son Dakika: MEB'ten depremzede öğrenciler için kapasite açıklaması
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Özer, depremden etkilenen 10 ildeki lise öğrencileri için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduklarını bildirdi.
Merkezi Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye’yi yasa boğdu. Şu ana kadar 31 bini aşkın yurttaş yaşamını yitirdi
Ülke genelinde milli yas, deprem bölgesinde ise OHAL ilan edilirken, arama kurtarma çalışmaları depremin 9. gününde de devam ediyor.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencinin olduğunu söylerek, "Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı" dedi.
10 ilde liselerde 1 milyon 29 bin öğrencimiz var. Bu öğrenciler için 71 ilde 1 milyon 279 bin öğrenci kapasitesi oluşturduk. Şu ana kadar bu kapsamda 3 bin 681 öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) February 14, 2023
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