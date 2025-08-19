Son Dakika... Meclis önünde 'Beyaz Toros' yakıldı: Şüphelinin kimliği belli oldu!

TBMM'nin Çankaya kapısına yakın bir noktada beyaz Toros marka olduğu belirtilen bir araç yanmaya başladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Edinilen bilgiye göre şüphelinin isminin Mehmet Emin Fidan olduğu öğrenildi. 57 yaşındaki Fidan'ın çok sayıda suç kaydı olduğu belirtildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

TİŞÖRTTE "MUHSİN YAZICIOĞLU" AYRINTISI

Öte yandan gözaltına alınan şahsın üzerindeki tişörtte "Muhsin Yazıcıoğlu" fotoğrafı olduğu da dikkatlerden kaçmadı.