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Son dakika... Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame mahkemeden geri döndü

Son dakika... Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame mahkemeden geri döndü

4.06.2026 14:32:00
Güncellenme:
Batuhan Serim
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Son dakika... Mehmet Akif Ersoy hakkındaki iddianame mahkemeden geri döndü

Son dakika haberi... Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 şüpheli hakkında düzenlenen iddianame mahkemeden geri döndü. Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilen iddianame; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nce savcılığa iade edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “uyuşturucu” soruşturmasında Aralık 2025’te gözaltına alınan ve tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz ve Ufuk Tetik’in de aralarında yer aldığı, Taner Çağlı’nın da bulunduğu 8 kişi hakkında iddianame 20 Mayıs’ta tamamlandı ve 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 

SAVCILIĞA İADE EDİLDİ

Ancak iddianame mahkemeden geri döndü. Mehmet Akif Ersoy’un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı (11 kez), uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma suçlarından cezalandırılması talep edilen iddianame, savcılığa iade edildi. 

Avukatlar, dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle kararın kendileriyle paylaşılmadığını; iade kararının gerekçesinin de henüz öğrenilemediğini aktardı. 

 

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