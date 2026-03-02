Son Dakika... Melih Gökçek'e takipsizlik verdiği iddia edilmişti: FETÖ firarisi yakalandı

Gri kategoride aranan FETÖ firarisi Şadan Sakınan gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi firari şahısların tespit ve yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında hakkında Ankara Ağır Ceza Mahkemelerince 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' ve iki ayrı 'görevi kötüye kullanma' suçlarından yakalama emri bulunan ve gri kategoride aranan meslekten ihraç Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ın yakalanmasına 2 Mart'ta operasyonel çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde ikamet adresinde yakalanan Sakınan'ın gözaltına alındığı kaydedildi. Sakınan'ın adli işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkındaki onlarca suç duyurusu için takipsizlik kararı veren savcının FETÖ davasından dokuz yıldır aranan Şadan Sakınan olduğu iddia edilmişti.