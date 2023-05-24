Son dakika... Meral Akşener'den Ümit Özdağ açıklaması!

Yayınlanma: 24.05.2023 - 14:03

Güncelleme: 24.05.2023 - 14:34

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemesine ilişkin ilk açıklama geldi.

"METİNDE BİZİ RAHATSIZ EDECEK BİR ŞEY YOK"

Akşener, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Özdağ’ın imzasının olduğu bir metin yayımlandı. O metinde bizleri rahatsız edecek bir şey yok. Ama iki siyasi partinin genel başkanları olarak yayımlandı. Millet İttifakı’nın ortaya koyduğu çeşitli mutabakat metinleri var, onlarla ters düşen bir madde yok içinde. Sayın Kılıçdaroğlu’nun yetkisi vardı, o yetkiyi yerine getirdi. Hayırlı uğurlu olsun."

"BAKANLIKLAR KONUSUNU KONUŞMADIK"

Meral Akşener, 'Zafer Partisi’ne verilen bakanlıklarla' ilgili soruya ise, şu yanıtı verdi:

"Herhangi bir yorumum yok. Biz henüz bakanlıklar konusunu hiçbir şekilde, Millet İttifakı’nın bileşenleri olarak, bir araya gelip konuşmadık. Ama bildiğim bir şey var. Seçimlere biz iki parti ayrı ayrı olarak girdik. Alınan oy ve milletvekili sayısına göre önce CHP sonra İYİ Parti seçimden sonra bu konuda görevlendirmeler yapılacak."