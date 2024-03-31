Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi

Son dakika haberi... İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edilmişti. Söz konusu iddia hakkında açıklama geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 22:29
Son Dakika: Meral Akşener'in istifa edeceği iddia edildi: Açıklama geldi
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İYİ Parti’de kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin akabinde partisinden istifa eden eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

"İYİ Parti Genel Başkanı Akşener; Kurultay kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıkladı."

Cumhuriyet'in İYİ Parti içerisinden aldığı bilgiye göre, böyle bir durumun söz konusu olmadığı bildirildi. 


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