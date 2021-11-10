Son dakika... Meral Akşener'in konvoyunda korkutan kaza

10 Kasım 2021 Çarşamba, 17:43

Ankara'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş (56) bugün toprağa verildi.

Yavaş’ın kardeşinin cenaze töreninden dönen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konvoyu kaza yaptı. Kazanın Beypazarı’ndan dönen konvoyun önüne köpek çıkması sonucu meydana geldiği bildirildi.

Köpeğin yola çıkmasıyla İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem'in aracı ile bir koruma aracı yoldan çıktı. Olayda ciddi bir tehlike atlatılırken, yaralanan olmadığı öğrenildi.