Son dakika: Meram katliamında müebbet hapis istemi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 17:58

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da aynı aileden 7 kişinin katledildiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmayı tamamladı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, tüm delillerin toplanmasıyla gerekli soruşturma işlemleri tamamlandı.

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Mehmet Altun'un suçu "tasarlayarak" işlediğine dikkat çekildi.

Altun hakkında, öldürme olayına ilişkin, "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürme" suçlamasıyla 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca Altun'un "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar, "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve "yakarak mala zarar verme" suçundan da 8 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DİĞER 10 SANIK HAKKINDA "AZMETTİRME" SUÇLAMASIYLA CEZA İSTEMİ

Soruşturma kapsamında tutuklanan diğer sanıklar Yahya Çalık, İbrahim Keleş, Ramazan Çalık, Ali Çalık, Lütfi Keleş, Ali Keleş (Lütfi Keleş'in oğlu), Veli Keleş, Ali Keleş (Veli Keleş'in oğlu), Ayşe Keleş ve Ali Keleş (Harun Keleş'in oğlu) hakkında ise "canavarca hisle tasarlayarak 7 kişiyi kasten öldürmeye azmettirme" suçundan 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "yakarak mala zarar vermeye azmettirme" suçundan da 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Olayın asli faili Mehmet Altun'un eşi Zehra Altun, babası İbrahim, annesi İsmahan Altun hakkında kuvvetli suç şüphesinin ortadan kalkması nedeniyle tahliyelerine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin katledilmişti. Konuya ilişkin Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Meram ilçesinde 30 Temmuz'da aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgisi olduğu 14 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.